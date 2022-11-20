Генич назвал свой бывший клуб «Химки» шапито

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поговорил о ситуации в «Химках». Команда идет в зоне вылета РПЛ.

«Химки» — это шапито. Это не разочарование — это весело, когда такая команда в РПЛ.

На матч против «Сочи» пришло три человека, хотя и не хочу обижать болельщиков «Химок». На подмосковную команду в РПЛ никто не ходит. Можно только посмеяться над тем, что происходит в команде», – сказал Генич.

Генич выступал за «Химки» в 1999-2001 годах.

«Химки» в РПЛ с 2020 года.

РПЛ возобновится в марте.

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