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    Генич назвал свой бывший клуб «Химки» шапито

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поговорил о ситуации в «Химках». Команда идет в зоне вылета РПЛ.

    «Химки» — это шапито. Это не разочарование — это весело, когда такая команда в РПЛ.

    На матч против «Сочи» пришло три человека, хотя и не хочу обижать болельщиков «Химок». На подмосковную команду в РПЛ никто не ходит. Можно только посмеяться над тем, что происходит в команде», – сказал Генич.

    • Генич выступал за «Химки» в 1999-2001 годах.
    • «Химки» в РПЛ с 2020 года.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +130

      SuperPav11 54 секунды назад

      Генич со своим комент шоу сами шапито еще то

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