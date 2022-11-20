Мостовой вспомнил, как на балконе ловил сигнал с ЧМ-2006

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой вспомнил чемпионат мира-2006.

«Раньше были маленькие квадратные телевизоры, и связь была не очень хорошая. Я стоял на балконе, поправлял антенну и спрашивал, всe ли хорошо показывает», – рассказал игрок «Зенита».

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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