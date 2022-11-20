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    Стал известен состав России на матч с Узбекистаном. Джикия – капитан

    Опубликован стартовый состав сборной России на товарищеский матч против Узбекистана.

    Россия: Шунин, Сильянов, Джикия, Литвинов, Караваев, Кузяев, Баринов, Фомин, Мостовой, Захарян, Соболев.

    Запасные: Селихов, Хлусевич, Уткин, Сычевой, Солдатенков, Садулаев, Пиняев, Осипенко, Глебов, Миранчук, Комличенко, Макарчук.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 13:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +130

      SuperPav11 1 минуту назад

      Че это недоразумение поставили на обложку

      0
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      Рейтинг: +690

      Suvorov51 10 минут назад

      Посмотрел 15 минут, ну и что будем делать дальше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1524

      jek718875 27 минут назад

      Этот состав с полпинка выиграл бы ЧМ-2022

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +956

      Эном айс 37 минут назад

      Валера удивился долгам по зарплате..

      0
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      Рейтинг: +397

      Baggio1986 59 минут назад

      Не обыграть Киргизия и Таджикистан это конечно жесть, хоть матчи товарищеские.
      Сейчас наоборот в таком положении надо на полную катушку играть, а они пешком ходят...

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      Рейтинг: +14006

      Skull_Boy 1 час назад

      Обосрались в нереальном договорянике с киргизами, обосались против таджиков, а этим и вовсе минет сделают, да еще и заплатят. Нет футбола в России, если приезжают лавочники из Европы и ЛА и делаю на десять шагов якобы сборников, вот это уровень плинтуса и позора

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      Рейтинг: +8265

      vladik12 > Skull_Boy 1 час назад

      Опять бухой там?

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      Рейтинг: +1107

      ВасяК > Skull_Boy 48 минут назад

      Ты чего несёшь, ущербный???

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