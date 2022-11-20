Стал известен состав России на матч с Узбекистаном. Джикия – капитан

Опубликован стартовый состав сборной России на товарищеский матч против Узбекистана.
Россия: Шунин, Сильянов, Джикия, Литвинов, Караваев, Кузяев, Баринов, Фомин, Мостовой, Захарян, Соболев.
Запасные: Селихов, Хлусевич, Уткин, Сычевой, Солдатенков, Садулаев, Пиняев, Осипенко, Глебов, Миранчук, Комличенко, Макарчук.
- Матч начнется в 15:00 по Москве.
- Место проведения – стадион «Пахтакор» в Ташкенте.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
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Источник: телеграм-канал сборной России