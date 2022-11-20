Роналду может провести остаток сезона в дубле «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» не намерен допускать форварда Криштиану Роналду к работе с основой. Идет разговор о расторжении контракта.
Если стороны не договорятся о разрыве, то есть вероятность, что Роналду проведет остаток в дубле «МЮ» и летом станет свободным агентом.
- На этой неделе было опубликовано интервью, где Роналду раскритиковал «Манчестер Юнайтед».
- Роналду зарабатывает 560 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это рекорд в истории «МЮ».
- У португальца есть 2 варианта продолжения карьеры.
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Источник: Eurosport