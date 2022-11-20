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    Роналду может провести остаток сезона в дубле «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» не намерен допускать форварда Криштиану Роналду к работе с основой. Идет разговор о расторжении контракта.

    Если стороны не договорятся о разрыве, то есть вероятность, что Роналду проведет остаток в дубле «МЮ» и летом станет свободным агентом.

    • На этой неделе было опубликовано интервью, где Роналду раскритиковал «Манчестер Юнайтед».
    • Роналду зарабатывает 560 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это рекорд в истории «МЮ».
    • У португальца есть 2 варианта продолжения карьеры.

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    Источник: Eurosport

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    Сегодня, 12:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17899

      Cleaner 2 часа назад

      Роналду зарабатывает(ПОЛУЧАЕТ!) 560 тысяч фунтов стерлингов в неделю и ПУБЛИЧНО поливает свой клуб грязью...(((

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