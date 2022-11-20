Роналду получил два предложения не из Европы, но хочет играть в Лиге чемпионов

Нападающий Криштиану Роналду близок к уходу из «Манчестер Юнайтед». Игрок получил два предложения: из МЛС и Саудовской Аравии.
Роналду хочет остаться в Европе и выступать в Лиге чемпионов.
- Договор Роналду с «Юнайтед» истекает летом 2023 года.
- Вероятно, стороны расторгнут соглашение.
- Криштиану в интервью раскритиковал клуб, главного тренера Эрика тен Хага и других.
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Источник: твиттер Николо Скиры