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    Писатель Кинг: «У вас проблемы, если вы не можете пойти на матч чемпионата мира без пива»

    Стивен Кинг, американский писатель, не видит трагедии в том, что на чемпионате мира-2022 запретили пиво на матчах.

    «Если вы не можете пойти на матч чемпионата мира без пива, у вас проблемы», – написал Кинг.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: твиттер Стивена Кинга

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