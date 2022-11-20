Писатель Кинг: «У вас проблемы, если вы не можете пойти на матч чемпионата мира без пива»

Стивен Кинг, американский писатель, не видит трагедии в том, что на чемпионате мира-2022 запретили пиво на матчах.
«Если вы не можете пойти на матч чемпионата мира без пива, у вас проблемы», – написал Кинг.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: твиттер Стивена Кинга