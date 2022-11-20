Бердыев возглавит «Сочи», «Краснодар» отказался от Дзюбы, директор ФИФА сделал каминг-аут и другие новости

Месси имеет три варианта продолжения карьеры (El Nacional).

Месси сыграет на ЧМ-2022 в позолоченных бутсах.

Президент ФИФА: «Сегодня чувствую себя катарцем, африканцем, геем, инвалидом, рабочим-мигрантом».

«У нас в организации много геев». Директор ФИФА совершил каминг-аут на ЧМ-2022 в Катаре.

«Краснодар» отказался подписывать Дзюбу.

Бердыев возглавит «Сочи» (Иван Карпов).

Карпин: «Мостовой, Радимов критикуют сборную? Кто эти люди? Они много кого тренировали?».

Широков: «Лучше посмотреть Первую лигу, чем Узбекистан – Россия».

Louis Vuitton опубликовал рекламный постер с Месси и Роналду. На нем игроки соперничают.

Стало известно, почему Месси второй день подряд тренировался индивидуально.