Президент ФИФА: «Сегодня чувствую себя катарцем, африканцем, геем, инвалидом, рабочим-мигрантом»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о проблеме дискриминации.

«Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом.

Я знаю, что значит подвергаться дискриминации и издевательствам, будучи иностранцем в чужой стране.

В детстве надо мной издевались, потому что я был итальянцем [в Швейцарии] с рыжими волосами и веснушками», – заявил Инфантино.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию