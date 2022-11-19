да будь ты хоть геем преклонных годов
хотя для тебя и не внове
последняя просьба
за 18-й год
верни деньги вове
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о проблеме дискриминации.
«Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом.
Я знаю, что значит подвергаться дискриминации и издевательствам, будучи иностранцем в чужой стране.
В детстве надо мной издевались, потому что я был итальянцем [в Швейцарии] с рыжими волосами и веснушками», – заявил Инфантино.
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