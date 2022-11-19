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    Президент ФИФА: «Сегодня чувствую себя катарцем, африканцем, геем, инвалидом, рабочим-мигрантом»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о проблеме дискриминации.

    «Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом.

    Я знаю, что значит подвергаться дискриминации и издевательствам, будучи иностранцем в чужой стране.

    В детстве надо мной издевались, потому что я был итальянцем [в Швейцарии] с рыжими волосами и веснушками», – заявил Инфантино.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 13:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7285

      Беспонтий 18 минут назад

      да будь ты хоть геем преклонных годов
      хотя для тебя и не внове
      последняя просьба
      за 18-й год
      верни деньги вове

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      Рейтинг: +1519

      jek718875 1 час назад

      Предлагаю снять Инфантино с должности без выходного пособия

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      Рейтинг: +3964

      Питерский князь 1 час назад

      Короче чувствуешь себя американской подстилкой!
      :)))

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      Рейтинг: +5393

      AtticusFinch 2 часа назад

      Жалкий кусок дерьма - говорит о притеснениях и спорте вне политики , а сам пиарит геев и исключил нашу сборную!жопализ

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      Рейтинг: +96

      odessakmv 2 часа назад

      как же они все внимательно слушают ВВП и потом, слегка изменяя, выдают его цитаты за свои

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      Рейтинг: +11927

      Вомбат 3 часа назад

      Шизофрения в самой опасной стадии. С утра он гей, днем катарец (все знают, что в Катаре делают с геями), потом ****, потом ходить не может, и так далее. Не раздвоение, а расщепление личности. Психушка по нему плачет не меньше, чем по нашим Свищеву и Терюшкову.

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