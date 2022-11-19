Месси сыграет на ЧМ-2022 в позолоченных бутсах

Adidas разработал специальные бутсы для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
35-летний нападающий презентовал обувь, в которой сыграет на чемпионате мира.
На бутсах есть стилизованное число «10», а также позолоченная поверхность.
- ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.
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Источник: ESPN