Месси сыграет на ЧМ-2022 в позолоченных бутсах

Adidas разработал специальные бутсы для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

35-летний нападающий презентовал обувь, в которой сыграет на чемпионате мира.

На бутсах есть стилизованное число «10», а также позолоченная поверхность.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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