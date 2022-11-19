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    Месси сыграет на ЧМ-2022 в позолоченных бутсах

    Adidas разработал специальные бутсы для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

    35-летний нападающий презентовал обувь, в которой сыграет на чемпионате мира.

    На бутсах есть стилизованное число «10», а также позолоченная поверхность.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 11:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +179

      russkiisergei 21 минуту назад

      чтоб этот фуфел вылетел как можно раньше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3462

      Fancyfall 22 минуты назад

      фу

      0
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