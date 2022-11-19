Месси имеет три варианта продолжения карьеры (El Nacional)

На сколько помню....ровно за день до ухода Месси из Барселоны Сити купила Грилиша за 100 млн фунтов и они никак не ожидали, что через день освободится Месси, так что у МС не было шансов купить его в то трансферное окно..... НО... думаю, Гвардиола и в правду искренне восхищается Месси. Но сейчас себе в команду его не возьмет... Система для Гвардиолы важнее индивидуальностей... Нынешний Месси не потянет стандартов нынешнего Сити, по работе без мяча.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси собирается определиться со своим будущим после ЧМ-2022.
В июне у 35-летнего футболиста истекает контракт с парижанами, и он может стать свободным агентом.
По информации El Nacional, на сегодняшний день аргентинец имеет три варианта продолжения карьеры:
- остаться в «ПСЖ»;
- вернуться в «Барселону»;
- перейти в «Манчестер Сити».
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