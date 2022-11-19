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    Месси имеет три варианта продолжения карьеры (El Nacional)

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси собирается определиться со своим будущим после ЧМ-2022.

    В июне у 35-летнего футболиста истекает контракт с парижанами, и он может стать свободным агентом.

    По информации El Nacional, на сегодняшний день аргентинец имеет три варианта продолжения карьеры:

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    Источник: El Nacional

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      Shlоmо 51 минуту назад

      На сколько помню....ровно за день до ухода Месси из Барселоны Сити купила Грилиша за 100 млн фунтов и они никак не ожидали, что через день освободится Месси, так что у МС не было шансов купить его в то трансферное окно..... НО... думаю, Гвардиола и в правду искренне восхищается Месси. Но сейчас себе в команду его не возьмет... Система для Гвардиолы важнее индивидуальностей... Нынешний Месси не потянет стандартов нынешнего Сити, по работе без мяча.

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