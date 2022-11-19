Месси имеет три варианта продолжения карьеры (El Nacional)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси собирается определиться со своим будущим после ЧМ-2022.

В июне у 35-летнего футболиста истекает контракт с парижанами, и он может стать свободным агентом.

По информации El Nacional, на сегодняшний день аргентинец имеет три варианта продолжения карьеры:

остаться в «ПСЖ»;

вернуться в «Барселону»;

перейти в «Манчестер Сити».

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