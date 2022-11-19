Широков: «Лучше посмотреть Первую лигу, чем Узбекистан – Россия»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков призвал не смотреть товарищеский матч россиян против Узбекистана.

«Ничего не жду от матча сборных Узбекистана и России. Честно признаюсь, я и предыдущие матчи не смотрел.

Как мне кажется, любителям футбола лучше посмотреть Первую лигу. Лучшая Лига страны или мира – вот лучше еe смотреть. Там больше ожиданий», – считает Широков.

Россия отстранена решениями ФИФА и УЕФА.

Сборная играет только товарищеские матчи.

Завтра, 20 ноября, россияне встретятся в Ташкенте с Узбекистаном.

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