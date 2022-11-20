Сегодня в Катаре стартует чемпионат мира-2022

20 ноября, уже сегодня, в Катаре откроется 22-й чемпионат мира по футболу. 2 декабря 2010 года весь мир узнал о проведении соревнования в Катаре, 4371 день благополучно миновал, и через несколько часов на стадионе «Аль Бейт» будет дан стартовый свисток.

32 команды, 830 футболистов, десятки судей, десятки тысяч зрителей на стадионах, миллионы людей у экранов телевизоров – все это на один месяц станет одним целым. Праздник футбола стартует!

Следи за всеми событиями чемпионата на «Бомбардире».

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

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