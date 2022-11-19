В Оксфорде математически рассчитали итоги ЧМ-2022 и определили победителя

Ученые из Оксфордского университета на основе математической модели рассчитали ход чемпионата мира-2022. Оказалось, что турнир выиграет Бразилия, победив в финале Бельгию.

Сборная Аргентины вылетит в полуфинале, Португалия – в 1/4.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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