В Оксфорде математически рассчитали итоги ЧМ-2022 и определили победителя

Ученые из Оксфордского университета на основе математической модели рассчитали ход чемпионата мира-2022. Оказалось, что турнир выиграет Бразилия, победив в финале Бельгию.
Сборная Аргентины вылетит в полуфинале, Португалия – в 1/4.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: Бомбардир.ру