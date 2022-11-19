Карасев: «О международной карьере можно забыть»

Российский арбитр Сергей Карасев не рассчитывает на возвращение на международный уровень.

– У вас есть понимание, стоит ли готовиться к чемпионату Европы 2024 года?

– Как я понимаю, в отборе сборной России не будет. Это говорит о том, что никого из нас там не будет. В таком случае, куда готовиться?

Я международную страничку для себя закрыл. Если в феврале-марте были мысли, что мы вернемся, то теперь я понял, что нет. Надо смириться и жить дальше в России, не думать, что будет. Думаю, о международной карьере можно забыть.

Российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию