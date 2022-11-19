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    Карасев: «О международной карьере можно забыть»

    Российский арбитр Сергей Карасев не рассчитывает на возвращение на международный уровень.

    – У вас есть понимание, стоит ли готовиться к чемпионату Европы 2024 года?

    – Как я понимаю, в отборе сборной России не будет. Это говорит о том, что никого из нас там не будет. В таком случае, куда готовиться?

    Я международную страничку для себя закрыл. Если в феврале-марте были мысли, что мы вернемся, то теперь я понял, что нет. Надо смириться и жить дальше в России, не думать, что будет. Думаю, о международной карьере можно забыть.

    • Российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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