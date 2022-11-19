«Андрей, как я тебе сочувствую». Вдова Валентина Иванова обратилась к Талалаеву. Его «Торпедо» идет в РПЛ последним

Лидия Иванова, вдова экс-игрока и тренера «Торпедо» Валентина Иванова, вместе с руководством клуба почтила память спортсмена. Ему сегодня могло исполниться 88 лет.
Иванова на Ваганьковском кладбище пообщалась с главным тренером «Торпедо» Андреем Талалаевым. Его команда идет в РПЛ последней.
«Быть женой футболиста – адская стезя. Адская работа.
Я была в двух ипостасях: женой замечательного футболиста и тренера. Вот тренера... Андрей, как я тебе сочувствую. Терпения твоей жене. Терпения, терпения», – сказала Иванова.
- Иванов ушел из жизни в 2011 году.
- Игрок выступал за «Торпедо» в 1952-1966 годах.
- Иванов – олимпийский чемпион 1956 года.
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Источник: Бомбардир.ру