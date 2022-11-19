«Буду болеть за красивый футбол!». Федун – о ЧМ-2022

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопросы о предстоящем чемпионате мира.
«Конечно, планирую смотреть чемпионат мира. Пока не знаю, получится ли его посетить.
Болеть я буду за красивый футбол!» – сказал Федун.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «Спорт-Экспресс»