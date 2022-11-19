«Буду болеть за красивый футбол!». Федун – о ЧМ-2022

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопросы о предстоящем чемпионате мира.

«Конечно, планирую смотреть чемпионат мира. Пока не знаю, получится ли его посетить.

Болеть я буду за красивый футбол!» – сказал Федун.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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