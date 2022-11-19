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    «Буду болеть за красивый футбол!». Федун – о ЧМ-2022

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопросы о предстоящем чемпионате мира.

    «Конечно, планирую смотреть чемпионат мира. Пока не знаю, получится ли его посетить.

    Болеть я буду за красивый футбол!» – сказал Федун.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23541

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      "Буду болеть за красивый футбол" - обычно так говорят люди не разбирающиеся в футболе и не любящие его.

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