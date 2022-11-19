Клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии интересуются форвардом «Пари НН» Милсоном

Нападающий «Пари НН» Милсон может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.
На него претендуют несколько клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии.
При этом конкретных предложений о трансфере 23-летнего футболиста нижегородский клуб пока не получал.
- Рыночная стоимость ангольца – 400 тысяч евро.
- За «Пари НН» он выступает с февраля 2022 года.
- В активе форварда 2 гола и 4 ассиста в 28 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»