Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии интересуются форвардом «Пари НН» Милсоном

    Нападающий «Пари НН» Милсон может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

    На него претендуют несколько клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии.

    При этом конкретных предложений о трансфере 23-летнего футболиста нижегородский клуб пока не получал.

    • Рыночная стоимость ангольца – 400 тысяч евро.
    • За «Пари НН» он выступает с февраля 2022 года.
    • В активе форварда 2 гола и 4 ассиста в 28 матчах.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Экс-игрок «Москвы» и «Томи» может возглавить «Пари НН»
    Только 3 футболиста в сезоне РПЛ выиграли 90+ верховых единоборств
    Стал известен фаворит на пост тренера «Пари НН»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11