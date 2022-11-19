«Шансы 50 на 50». Губерниев – о выходе сборной России в финал ЧМ-2022

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на вопросы о предстоящем чемпионате мира.

«Я буду смотреть чемпионат мира в Катаре. Почему нет? Да, мне, как и всем россиянам обидно, что сборная России не примет там участия, но мундиаль я смотреть буду.

Думаю, что выиграет снова сборная Франции.

Что касается сборной России, то прогнозировать что-то сложно. Шансы 50 на 50 – либо дошли бы до финала, либо нет.

Сейчас мы не можем точно ничего сказать. Интерес у меня точно не пропал», – сказал Губерниев.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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