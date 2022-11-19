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    «Шансы 50 на 50». Губерниев – о выходе сборной России в финал ЧМ-2022

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на вопросы о предстоящем чемпионате мира.

    «Я буду смотреть чемпионат мира в Катаре. Почему нет? Да, мне, как и всем россиянам обидно, что сборная России не примет там участия, но мундиаль я смотреть буду.

    Думаю, что выиграет снова сборная Франции.

    Что касается сборной России, то прогнозировать что-то сложно. Шансы 50 на 50 – либо дошли бы до финала, либо нет.

    Сейчас мы не можем точно ничего сказать. Интерес у меня точно не пропал», – сказал Губерниев.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7759

      nik55 49 минут назад

      иди голову лечи 50-50

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