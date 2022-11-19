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    Колосков посетит ЧМ-2022. ФИФА оплатит почетному президенту РФС перелеты и проживание

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что его пригласили на чемпионат мира в Катаре.

    «Я буду на чемпионате мира в Катаре. Не знаю насколько это затратно – я еду бесплатно. Я еду по приглашению ФИФА, как почетный член организации. Мне все оплачивают – дорога, проживание и питание.

    Болеть ни за кого не буду. Надеюсь, буду просто получать удовольствие от игры и от атмосферы, которая будет на чемпионате мира. Буду испытывать ностальгию по чемпионату мира в России», – сказал Колосков.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +763

      г.Онега 1 час назад

      отказаться не пробывал?,ваш РФС кинула фифа пополной ,поддержав политку а не спорт

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      Рейтинг: +9578

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Колосков - это агент !
      Развалил сначала наш хоккей- а потом и футбол !
      Гнать , в шею нужно отовсюду этого прихлебателя !

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