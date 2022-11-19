Колосков посетит ЧМ-2022. ФИФА оплатит почетному президенту РФС перелеты и проживание

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что его пригласили на чемпионат мира в Катаре.
«Я буду на чемпионате мира в Катаре. Не знаю насколько это затратно – я еду бесплатно. Я еду по приглашению ФИФА, как почетный член организации. Мне все оплачивают – дорога, проживание и питание.
Болеть ни за кого не буду. Надеюсь, буду просто получать удовольствие от игры и от атмосферы, которая будет на чемпионате мира. Буду испытывать ностальгию по чемпионату мира в России», – сказал Колосков.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: Sport24