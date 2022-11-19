«Роме» предложили подписать защитника «Барселоны»

Правый защитник «Барселоны» Эктор Бельерин может сменить команду в январе.
27-летний футболист не входит в планы тренерского штаба каталонцев во главе с Хави.
В связи с этим услуги испанца предложили «Роме», которая ищет замену для Рика Карсдорпа.
- В начале сентября Бельерин бесплатно перешел в «Барсу» из «Арсенала».
- Он провел 5 матчей без голевых действий.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
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Источник: твиттер Николо Скиры