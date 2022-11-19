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    «Роме» предложили подписать защитника «Барселоны»

    Правый защитник «Барселоны» Эктор Бельерин может сменить команду в январе.

    27-летний футболист не входит в планы тренерского штаба каталонцев во главе с Хави.

    В связи с этим услуги испанца предложили «Роме», которая ищет замену для Рика Карсдорпа.

    • В начале сентября Бельерин бесплатно перешел в «Барсу» из «Арсенала».
    • Он провел 5 матчей без голевых действий.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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