«Роме» предложили подписать защитника «Барселоны»

Правый защитник «Барселоны» Эктор Бельерин может сменить команду в январе.

27-летний футболист не входит в планы тренерского штаба каталонцев во главе с Хави.

В связи с этим услуги испанца предложили «Роме», которая ищет замену для Рика Карсдорпа.

В начале сентября Бельерин бесплатно перешел в «Барсу» из «Арсенала».

Он провел 5 матчей без голевых действий.

Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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