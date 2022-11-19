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    Шунин ответил на вопрос о переходе российского футбола в Азию

    Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о своем отношении к возможному переходу РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

    – Не обидно, что УЕФА и ФИФА закрыли вам шанс попробовать себя на крупных турнирах?

    – Конечно, каждому игроку, спортсмену, болельщику обидно от этого решения. Но ситуация такая, какая есть.

    Комментировать ее нет смысла. Я рад, что нам сейчас удается собираться и играть против других сборных.

    – Карпина недавно спросили о возможности перехода сборной России в Азиатскую конфедерацию. Он сказал, что не против, если не будет иных вариантов. Как вы смотрите на такой вариант развития событий?

    – Играть официальные матчи всегда лучше, чем товарищеские. Нужно двигаться в том направлении, где будут официальные игры, где можно бороться.

    – Вы тогда понимаете, что мы будем отрезаны от Европы? И ваше «Динамо» будет вне еврокубков, придется выступать в Азии и на клубном уровне.

    – Ну, это же вопрос не к нам, не к футболистам. Это вопрос политический. Есть люди, которые должны думать об этом и решать что-то.

    Это не игроки должны делать. Наша задача – ехать и играть там, где нам скажут.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +742

      SLADE2019 2 часа назад

      Когда наконец до этих тугодумов дойдет простая истина, что если ФИФА наложила санкции, то их автоматически должны налагать континентальные союзы. Переходить же в Азию после истечения срока действия санкций - чистой воды позор.

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      Рейтинг: +379

      Азбука > SLADE2019 1 час назад

      "ФИФА наложила", но есть нюансы. В УЕФА Россия против НАТО, а в АФК меньше врагов.

      0
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      Рейтинг: +396

      orlovcar > Азбука 10 минут назад

      южная корея и япония только

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