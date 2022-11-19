Шунин ответил на вопрос о переходе российского футбола в Азию

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о своем отношении к возможному переходу РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

– Не обидно, что УЕФА и ФИФА закрыли вам шанс попробовать себя на крупных турнирах?

– Конечно, каждому игроку, спортсмену, болельщику обидно от этого решения. Но ситуация такая, какая есть.

Комментировать ее нет смысла. Я рад, что нам сейчас удается собираться и играть против других сборных.

– Карпина недавно спросили о возможности перехода сборной России в Азиатскую конфедерацию. Он сказал, что не против, если не будет иных вариантов. Как вы смотрите на такой вариант развития событий?

– Играть официальные матчи всегда лучше, чем товарищеские. Нужно двигаться в том направлении, где будут официальные игры, где можно бороться.

– Вы тогда понимаете, что мы будем отрезаны от Европы? И ваше «Динамо» будет вне еврокубков, придется выступать в Азии и на клубном уровне.

– Ну, это же вопрос не к нам, не к футболистам. Это вопрос политический. Есть люди, которые должны думать об этом и решать что-то.

Это не игроки должны делать. Наша задача – ехать и играть там, где нам скажут.

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