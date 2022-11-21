Сборные Сенегала и Нидерландов сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в понедельник, 21 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

У Сенегала не сыграет лидер сборной – нападающий Садио Мане.

Нидерланды заняли первое место в отборочной группе к ЧМ-2022.

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Коэффициенты:

Победа Сенегала – 6.50

Ничья – 3.80

Победа Нидерландов – 1.60

Рекомендуемая ставка: П2

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