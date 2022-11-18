Измайлов: «На стадион «Спартака» возвращаюсь как домой»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал об эмоциях от посещений «Открытие Арены» – домашнего стадиона «Спартака».
«Возвращаюсь туда как домой. Знаю стадион вдоль и поперeк. Мы его строили, вводили в эксплуатацию, запускали», – сказал Измайлов.
- Функционер с 2013 по 2018 год был вице-президентом «Спартака».
- С этого года Измайлов возглавляет ФНЛ.
- «Открытие Арена» запущена в 2014 году.
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Источник: «Чемпионат»