Измайлов: «На стадион «Спартака» возвращаюсь как домой»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал об эмоциях от посещений «Открытие Арены» – домашнего стадиона «Спартака».

«Возвращаюсь туда как домой. Знаю стадион вдоль и поперeк. Мы его строили, вводили в эксплуатацию, запускали», – сказал Измайлов.

Функционер с 2013 по 2018 год был вице-президентом «Спартака».

С этого года Измайлов возглавляет ФНЛ.

«Открытие Арена» запущена в 2014 году.

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