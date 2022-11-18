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    Измайлов: «На стадион «Спартака» возвращаюсь как домой»

    Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал об эмоциях от посещений «Открытие Арены» – домашнего стадиона «Спартака».

    «Возвращаюсь туда как домой. Знаю стадион вдоль и поперeк. Мы его строили, вводили в эксплуатацию, запускали», – сказал Измайлов.

    • Функционер с 2013 по 2018 год был вице-президентом «Спартака».
    • С этого года Измайлов возглавляет ФНЛ.
    • «Открытие Арена» запущена в 2014 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23537

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Стадион построили, а вот КОМАНДУ построить не смогли.

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