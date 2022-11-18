Терюшков: «Катарцы – молодцы, запретили пиво и пропаганду ЛГБТ»

Бывший член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков поддержал запрет продажи алкогольного пива на катарских стадионах во время чемпионата мира.

«Это правильное решение. ФИФА приезжает на территорию государства, где есть принципы морали и религии.

Ладно, пиво. Катарцы молодцы, запретили всяческую пропаганду ЛГБТ-сообществ, ФИФА тоже настаивала на этом.

Могу катарцев только поддержать. Если ты приезжаешь в чужую страну как организатор, должен организовывать любые турниры с оглядкой на те культурные и духовно-нравственные традиции, которые царят в этой стране.

В этом нет ничего такого, что могло вызвать недоумение. Абсолютно правильно. Принимающая сторона диктует условия для ФИФА. Для них это приоритет, который они соблюдают. Молодцы», – сказал Терюшков.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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