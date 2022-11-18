Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Баринов рассказал, о чем говорил с Галактионовым после его назначения в «Локомотив»

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о разговоре с новым главным тренером клуба Михаилом Галактионовым.

    — Как ты считаешь, Галактионову хватит авторитета, чтобы сплотить команду, в которой некоторым игрокам, как ты говорил, «до п***ы»?

    — Я разговаривал с ним на эту тему. Так и сказал: «Если вам удастся перестроить тех или иных людей, то будет результат». Без фамилий, разумеется. Говорил, что команда у нас молодая, а он имеет хороший опыт работы с молодежью.

    Галактионову предстоит серьезная работа, надо будет требовать… Я бы сейчас опять матом сказал, но теперь уже не буду… Надо заставлять и требовать. Если получится, всe будет. Команда у нас хорошая, но в этой команде есть новое поколение людей, с которым надо работать по-другому.

    • «Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.
    • Москвичи набрали 13 очков в 17 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Баринов: «Какой я ветеран? Сопливый по футбольным меркам»
    Черевченко: «Дзюба пригодился бы «Локомотиву». Он быстро наберет форму» 1
    Баринов рассказал, какая команда им интересуется
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:18
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23536

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Непросто будет Галактионову, факт! Вчера в игре с таджиками это "новое поколение людей" показало себя во всей "красе"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +739

      SLADE2019 1 час назад

      Тебя, Баринов трудно назвать примером для подражания молодым футболистам Локо. Поэтому меньше лясы точи, а работай на тренировках. Тем более, не учи отца .... А Галактионов отец, как не крути.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11