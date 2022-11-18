Баринов рассказал, о чем говорил с Галактионовым после его назначения в «Локомотив»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о разговоре с новым главным тренером клуба Михаилом Галактионовым.

— Как ты считаешь, Галактионову хватит авторитета, чтобы сплотить команду, в которой некоторым игрокам, как ты говорил, «до п***ы»?

— Я разговаривал с ним на эту тему. Так и сказал: «Если вам удастся перестроить тех или иных людей, то будет результат». Без фамилий, разумеется. Говорил, что команда у нас молодая, а он имеет хороший опыт работы с молодежью.

Галактионову предстоит серьезная работа, надо будет требовать… Я бы сейчас опять матом сказал, но теперь уже не буду… Надо заставлять и требовать. Если получится, всe будет. Команда у нас хорошая, но в этой команде есть новое поколение людей, с которым надо работать по-другому.

«Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.

Москвичи набрали 13 очков в 17 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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