Жирков: «Ждать ли меня в каком-нибудь клубе? Нигде не ждать»

Экс-защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков высказался о совем будущем.
– Вы сейчас отдыхаете или ждете каких-нибудь предложений?
– Никаких предложений не жду.
– Получается, завершили карьеру?
– Для чего вам это?
– Интересно знать, ждать ли вас в каком-нибудь клубе.
– Нигде не ждать.
– А чем вы сейчас занимаетесь?
– Ничем особо. Дети, семья. В музеи хожу. Люблю в исторической тематике. В Москве много таких: Музей Вооруженных Сил, Музей Победы на Поклонной горе, Исторический музей.
– Нет у вас планов остаться в футболе в другом статусе: тренерском или менеджерском?
– Пока таких планов нет, не думал об этом.
- Последним клубом 39-летнего Жиркова были «Химки». Он покинул команду летом.
- Жирков 5 раз брал РПЛ.
- Сейчас игрок стоит 250 тысяч евро.
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Источник: «РБ Спорт»