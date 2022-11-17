Жирков: «Ждать ли меня в каком-нибудь клубе? Нигде не ждать»

Экс-защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков высказался о совем будущем.

– Вы сейчас отдыхаете или ждете каких-нибудь предложений?

– Никаких предложений не жду.

– Получается, завершили карьеру?

– Для чего вам это?

– Интересно знать, ждать ли вас в каком-нибудь клубе.

– Нигде не ждать.

– А чем вы сейчас занимаетесь?

– Ничем особо. Дети, семья. В музеи хожу. Люблю в исторической тематике. В Москве много таких: Музей Вооруженных Сил, Музей Победы на Поклонной горе, Исторический музей.

– Нет у вас планов остаться в футболе в другом статусе: тренерском или менеджерском?

– Пока таких планов нет, не думал об этом.

Последним клубом 39-летнего Жиркова были «Химки». Он покинул команду летом.

Жирков 5 раз брал РПЛ.

Сейчас игрок стоит 250 тысяч евро.

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