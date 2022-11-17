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    Жирков: «Ждать ли меня в каком-нибудь клубе? Нигде не ждать»

    Экс-защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков высказался о совем будущем.

    – Вы сейчас отдыхаете или ждете каких-нибудь предложений?

    – Никаких предложений не жду.

    – Получается, завершили карьеру?

    – Для чего вам это?

    – Интересно знать, ждать ли вас в каком-нибудь клубе.

    – Нигде не ждать.

    – А чем вы сейчас занимаетесь?

    – Ничем особо. Дети, семья. В музеи хожу. Люблю в исторической тематике. В Москве много таких: Музей Вооруженных Сил, Музей Победы на Поклонной горе, Исторический музей.

    – Нет у вас планов остаться в футболе в другом статусе: тренерском или менеджерском?

    – Пока таких планов нет, не думал об этом.

    • Последним клубом 39-летнего Жиркова были «Химки». Он покинул команду летом.
    • Жирков 5 раз брал РПЛ.
    • Сейчас игрок стоит 250 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10799

      alp 16 минут назад

      Юра отлично отыграл, хорошо заработал. Имеет теперь право оттопырится в свое удовольствие..

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      Рейтинг: +1253

      Красногвардейчик 19 минут назад

      Юра в ЦСКА раскрылся как хороший игрок, но после Челси, его жадность губить стала. Динамо, Анжи, Зенит.....шёл туда где были огромные деньги, но как игрок именно тогда пошёл по наклонной. Тем не менее хочется пожелать ему успеха в дальнейшей жизни

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      Рейтинг: +395

      orlovcar > Красногвардейчик 16 минут назад

      что то ты подбреживаешь. на мой взгляд это лучший российский игрок в новейшей истории. и при чем тут жадность? или ты за бесплатно будешь работать, если тебя попросить?

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      Рейтинг: +10799

      alp > Красногвардейчик 16 минут назад

      В Зените он отыграл весьма на уровне.

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      Рейтинг: +1253

      Красногвардейчик > orlovcar 10 минут назад

      Если ты лично меня спрашиваешь, то я бы вернулся в ЦСКА

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      Рейтинг: +1253

      Красногвардейчик > alp 10 минут назад

      Но не на том что в ЦСКА

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