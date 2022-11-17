«Им все равно». Роналду пожаловался, что игроки «Манчестер Юнайтед» его не слушают

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пожаловался на партнеров.
«Слушают ли меня игроки «МЮ»? Некоторые – да, но большинство – нет. Им все равно. Я не удивлен. У большинства игроков «Манчестер Юнайтед» не будет спортивного долголетия», – сказал Роналду.
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.
- Роналду близок к уходу из клуба зимой.
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Источник: ютуб-канал Пирса Моргана