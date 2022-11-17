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    «Им все равно». Роналду пожаловался, что игроки «Манчестер Юнайтед» его не слушают

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пожаловался на партнеров.

    «Слушают ли меня игроки «МЮ»? Некоторые – да, но большинство – нет. Им все равно. Я не удивлен. У большинства игроков «Манчестер Юнайтед» не будет спортивного долголетия», – сказал Роналду.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.
    • Роналду близок к уходу из клуба зимой.

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    Источник: ютуб-канал Пирса Моргана

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      Хургада 23 минуты назад

      Перефразируя Криша на понятный - все тридварасы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +924

      SpartakMoskwa 32 минуты назад

      Не красиво Криш, о своих так высказываться, рано или поздно это аукнится тебе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3379

      AZ 48 минут назад

      Понторез, когда уже этот клоун уйдет из футбола...

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