«Им все равно». Роналду пожаловался, что игроки «Манчестер Юнайтед» его не слушают

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пожаловался на партнеров.

«Слушают ли меня игроки «МЮ»? Некоторые – да, но большинство – нет. Им все равно. Я не удивлен. У большинства игроков «Манчестер Юнайтед» не будет спортивного долголетия», – сказал Роналду.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

Роналду близок к уходу из клуба зимой.

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