Агент смотрел на матче «Динамо» – ЦСКА игроков для чемпионата Турции. Его впечатлил Сазонов

Футбольный агент Адем Чебеджи рассказал, зачем на минувшей неделе посетил матч 17-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА (2:1).

«Я посетил матч «Динамо» и ЦСКА в прошедшее воскресенье с целью посмотреть, есть ли футболисты, которых можно позвать в клубы из Турции. Мне очень понравился футболист «Динамо» под 15 номером (Саба Сазонов – прим. «Бомбардира»), его телосложение безупречно», – сказал Чебеджи.

Чебеджи представляет таких игроков, как Жан-Филипп Гбамен, Юсуф Языджи.

Сазонов – воспитанник «Зенита».

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