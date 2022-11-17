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    Агент смотрел на матче «Динамо» – ЦСКА игроков для чемпионата Турции. Его впечатлил Сазонов

    Футбольный агент Адем Чебеджи рассказал, зачем на минувшей неделе посетил матч 17-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА (2:1).

    «Я посетил матч «Динамо» и ЦСКА в прошедшее воскресенье с целью посмотреть, есть ли футболисты, которых можно позвать в клубы из Турции. Мне очень понравился футболист «Динамо» под 15 номером (Саба Сазонов – прим. «Бомбардира»), его телосложение безупречно», – сказал Чебеджи.

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    Источник: Metaratings

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