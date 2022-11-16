Карпин объяснил отсутствие у него повышенного интереса к ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о предстоящем чемпионате мира.

Россияне пропустят турнир, поскольку их не допустили к участию в стыках прошлой весной.

«За кого буду болеть на чемпионате мира? Такого нет. Нереально. Это не боление. Симпатизировать кому-то...

Если в четвертьфинале сыграют условно Франция и Испания, то за Испанию.

Какие-то игры по возможности буду смотреть. Подстраивая свой график на отдыхе. Игры на вылет, может, посмотрю.

Гиперинтереса нет. У меня никогда его не было. Меня же там нет.

Можно уделить внимание каким-то тренерским решениям. Но конкретный нынешний чемпионат мира не сравнится с тем, что происходит летом.

Обычно у тренеров есть одна-две недели. Пока все долетят, начнут тренироваться. Что-то наиграть, восстановить игроков будет сложно», – сказал Карпин.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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