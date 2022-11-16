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    С Жиркова через суд хотят взыскать 260 тысяч рублей

    С жкс-футболиста «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова хотят взыскать 260 тысяч рублей за аренду участка под строительство дома, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда.

    Иск к Жиркову подала Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ». Несколько лет назад футболист заключил договор аренды участка в Калининградской области, но не оплатил в срок. К рассмотрению иска суд приступит уже в этом месяце.

    • Последним клубом 39-летнего Жиркова были «Химки». Он покинул команду летом.
    • Жирков 5 раз брал РПЛ.
    • Сейчас игрок стоит 250 тысяч евро.

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    Источник: «Рен ТВ»

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