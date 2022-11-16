Каррера назвал, в чем «Спартак» превосходит «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил вратарские линии «Зенита» и московской команды.
«Спартак» превосходит «Зенит» во вратарской линии. Александр Селихов намного сильнее Михаила Кержакова.
Но красно-белым надо усилить линию обороны и полузащиты, чтобы стабильно претендовать на чемпионство. У «Зенита» глубина состава значительно больше», – сказал Каррера.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- «Спартак» идет 2-м.
- РПЛ возобновится в марте.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Sport24