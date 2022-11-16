Каррера назвал, в чем «Спартак» превосходит «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил вратарские линии «Зенита» и московской команды.

«Спартак» превосходит «Зенит» во вратарской линии. Александр Селихов намного сильнее Михаила Кержакова.

Но красно-белым надо усилить линию обороны и полузащиты, чтобы стабильно претендовать на чемпионство. У «Зенита» глубина состава значительно больше», – сказал Каррера.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Спартак» идет 2-м.

РПЛ возобновится в марте.

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