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    Каррера назвал, в чем «Спартак» превосходит «Зенит»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил вратарские линии «Зенита» и московской команды.

    «Спартак» превосходит «Зенит» во вратарской линии. Александр Селихов намного сильнее Михаила Кержакова.

    Но красно-белым надо усилить линию обороны и полузащиты, чтобы стабильно претендовать на чемпионство. У «Зенита» глубина состава значительно больше», — сказал Каррера.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет 2-м.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10788

      alp 13 минут назад

      я конечно не спец, но,, статистика пропущенных мячей говорит об обратном... причем, вратарская линия у Спартака хуже почти в 3 раза.

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      Рейтинг: +58

      Литейный 4 (returned) 38 минут назад

      Помним Семьлихова!!! Гыгыгы

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