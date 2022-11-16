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    Карпин: «Я ел сахар, курил, пиво пил и виски. Плохо, что рядом не было человека, который объяснил бы, как правильно питаться»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему обязывает игроков национальной команды питаться правильно.

    «Говорил футболистам о собственном примере. Я ел сахар, курил, пиво пил, но больше виски. И ничего хорошего. Я этим не горжусь. Плохо, что рядом со мной не было человека, который бы объяснил, как нужно питаться правильно, как готовиться к тренировкам. До всего доходили своим умом.

    Теперь те, кто со мной работает, понимают, что можно и что нельзя. И для чего это все. Это не для меня, а для них. Чтобы зарабатывали очки, трофеи и деньги для своей семьи», — сказал Карпин.

    • 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
    • Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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