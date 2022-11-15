Федотов назвал лучшего арбитра РПЛ: «На первом месте с хорошим преимуществом»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов назвал лучшего судью чемпионата России.
«На данный момент лучший арбитр РПЛ – Владислав Безбородов. Он у меня на первом месте с хорошим преимуществом. Думаю, у Департамента судейства он так же на первом месте.
Безбородов получил больше всех игр. Он всего два раза работал на VAR. Это очень хороший показатель. Значит, ему доверяют», – сказал Федотов.
- 49-летний Безбородов – самый возрастной главный судья РПЛ.
- В РПЛ петербуржец судит с 2007 года.
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Источник: Sport24