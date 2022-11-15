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    Федотов назвал лучшего арбитра РПЛ: «На первом месте с хорошим преимуществом»

    Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов назвал лучшего судью чемпионата России.

    «На данный момент лучший арбитр РПЛ – Владислав Безбородов. Он у меня на первом месте с хорошим преимуществом. Думаю, у Департамента судейства он так же на первом месте.

    Безбородов получил больше всех игр. Он всего два раза работал на VAR. Это очень хороший показатель. Значит, ему доверяют», – сказал Федотов.

    • 49-летний Безбородов – самый возрастной главный судья РПЛ.
    • В РПЛ петербуржец судит с 2007 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3054

      Ziklop 12 минут назад

      грамотно засуживает, трудно придраться .

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      slabrilarp 55 минут назад

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      Рейтинг: +1249

      Красногвардейчик 1 час назад

      Нет у нас хороших судей, от слова совсем!!!!

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      Рейтинг: +2312

      fakeid 1 час назад

      любимый тренер хряков. как по-дружески раньше к нему заходил федун с парой чемоданчиков - все видели.

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      Рейтинг: +136

      Серёга-Динамовец 1 час назад

      Полностью согласен с Федотовым!

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