Глава РПЛ призвал разъяснить причины отстранения Безбородова от судейства

Президент РПЛ Александр Алаев удивился отстранению судьи Владислава Безбородова от работы до конца сезона.

«Безбородов нарушил регламент. Он знаковый судья, рекордсмен. Мне кажется, более правильным будет, если его руководители это прокомментируют. Это не рядовой случай.

Когда я прочитал, мне хотелось, чтобы это разъяснили. Если было нарушение регламента, просто расскажите. Я удивился этому наказанию. Для меня оно стало неожиданным. Уверен, что нам расскажут, почему вынесли такое решение», – сказал Алаев.

Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от работы на матчах РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона‑2024/25.

Решение принято из-за нарушения рефери статей 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.

Ранее телеграм‑канал «Алe, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые якобы принадлежат Безбородову, где обсуждались решения других судей, а Владислав называл себя тем, кто «один остался, который умеет судить».

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