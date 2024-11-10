РФС прокомментировал отстранение Безбородова: 51-летний судья пытался доказать, что комментарии оставлял не он

Председатель судейского комитета РФС и ЭСК Павел Каманцев высказался об отстранении арбитра Владислава Безбородова.

Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от работы на матчах РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона‑2024/25.

Решение принято из-за нарушения рефери статей 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.

Ранее телеграм‑канал «Алe, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые якобы принадлежат Безбородову, где обсуждались решения других судей, а Владислав называл себя тем, кто «один остался, который умеет судить».

– Является доказанным факт того, что Безбородов вел переписку, и насколько этот пункт был ключевым при решении об отстранении?

– Этот пункт являлся ключевым. На отправленный запрос из дисциплинарного комитета Владислав ответил, что не оставлял этот комментарий, однако в ходе технического расследования было доказано, что именно он писал комментарии. Поэтому возникла вторая статья о предоставлении недостоверных сведений, введение в заблуждение, это подразумевает самое строгое наказание.

– Это могла быть интернет‑шутка?

– Шутки в интернете подразумевают отстранение от двух матчей до конца сезона. Здесь была не совсем удачная шутка, так как она касалось непосредственно матча Безбородова. При этом имел место быть комментарий о коллегах, это минимум неэтично.

– Если бы он сразу признался, то наказание было бы другое?

– Да. Сама ситуация, к сожалению, является дурацкой, но не мы является ее причиной. Для судей такое поведение является, мягко говоря, не лучшим.

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