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    • РФС прокомментировал отстранение Безбородова: 51-летний судья пытался доказать, что комментарии оставлял не он

    РФС прокомментировал отстранение Безбородова: 51-летний судья пытался доказать, что комментарии оставлял не он

    Председатель судейского комитета РФС и ЭСК Павел Каманцев высказался об отстранении арбитра Владислава Безбородова.

    • Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от работы на матчах РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона‑2024/25.
    • Решение принято из-за нарушения рефери статей 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.
    • Ранее телеграм‑канал «Алe, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые якобы принадлежат Безбородову, где обсуждались решения других судей, а Владислав называл себя тем, кто «один остался, который умеет судить».

    – Является доказанным факт того, что Безбородов вел переписку, и насколько этот пункт был ключевым при решении об отстранении?

    – Этот пункт являлся ключевым. На отправленный запрос из дисциплинарного комитета Владислав ответил, что не оставлял этот комментарий, однако в ходе технического расследования было доказано, что именно он писал комментарии. Поэтому возникла вторая статья о предоставлении недостоверных сведений, введение в заблуждение, это подразумевает самое строгое наказание.

    – Это могла быть интернет‑шутка?

    – Шутки в интернете подразумевают отстранение от двух матчей до конца сезона. Здесь была не совсем удачная шутка, так как она касалось непосредственно матча Безбородова. При этом имел место быть комментарий о коллегах, это минимум неэтично.

    – Если бы он сразу признался, то наказание было бы другое?

    – Да. Сама ситуация, к сожалению, является дурацкой, но не мы является ее причиной. Для судей такое поведение является, мягко говоря, не лучшим.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2024 22:49
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1731269319
    Сотворил зло,а потом признался и покаялся(когда поймали)-это так по-европейски!!!За этим следует понимание и прощение массы нарушителей допинговых правил "просвещённых стран мира".И не только допинговых.
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    rammax fcsm
    1731270680
    выжрал, видать, лишку, а откатить бредятину не прокатило...
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1731271033
    Алдар Косе безбородый обманщик)))
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    FWSPM
    1731271938
    Ничего зато теперь самое время ему начать изучать как работает телеграм может быть даже свой канал заведет
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