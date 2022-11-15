Агент Лунева: «Байер» не хочет отпускать Андрея»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, ответил на вопросы о будущем российского футболиста.

– У вас состоялась встреча с руководством «Байера». Какая у них позиция и до чего удалось договориться в ходе встречи?

– Позиция у руководства «Байера» простая – отпускать Лунева не хотят до конца контракта, потому что равноценной замены нет. Андрей во всех смыслах устраивает клуб, но именно в том статусе, в котором он сейчас находится.

Конкурировать с Градецки фактически невозможно, поводов для того, чтобы его менять нет – это тоже прозвучало. Но мы и так это понимаем.

Чтобы отпустить Андрея, нужно найти замену, что зимой сделать нереально. Продление контракта также маловероятно – если мы сами инициируем разговоры об уходе зимой, какой в этом смысл.

Но если Андрей не найдет каких-то вариантов или захочет остаться, в марте-апреле можем вернуться к этому вопросу.

– До лета Лунев остается в «Байере»?

– На данный момент да. Но если появится конкретный вариант, возможны разные повороты. Сейчас к Андрею есть определенный интерес, с января будем вести активные переговоры.

Провели встречу в Германии с агентством, которое опекает Азмуна. Сейчас они занимаются составлением списка клубов, которые потенциально могут быть интересны нам, которым может быть интересен Андрей и которые потянут определенные условия, в том числе финансовые.

Есть и еще ряд крупных агентов и агентств, которые проявляют интерес к Луневу. Вчера общался с испанским агентством, у них есть вариант предложить Андрея одному французскому клубу и команде из МЛС.

Ему это тоже интересно, тем более, завтра «Байер» сыграет товарищеский матч в США, у Лунева хорошие шансы выйти на поле. Пусть смотрят, решают.

Но нам сейчас нужен конкретный оффер, без него нет смысла разговаривать. Если он поступит, можно общаться с «Байером», включать различные механизмы, убеждать.

Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.

С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.

Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.

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