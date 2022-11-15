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    ЭСК признала ошибку судьи в пользу ЦСКА в дерби с «Локомотивом»

    Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку спорному эпизоду в матче 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (0:1).

    Департамент судейства обратился в ЭСК с просьбой разобрать решение арбитра Артема Любимова в моменте с неудалением Бахтиера Зайнутдинова на 39-й минуте дерби.

    «Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Зайнутдинова.

    В единоборстве за мяч Зайнутдинов делает неестественное движение рукой в направлении соперника и совершает интенсивный контакт с его лицом.

    Большинство членов комиссии считает, что судья должен был вынести предупреждение игроку ЦСКА за безрассудное поведение и, соответственно, удалить его с поля за второе предупреждение в матче», – говорится в заключении ЭСК.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4704

      ААМ 18 минут назад

      Судьи любят москвичей, особенно СПАМ и ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +66471

      portero 58 минут назад

      Верить конечно
      можно в такие ошибки.... но больше похоже на умысел....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24735

      bset 1 час назад

      Судья наошибался во все стороны в том матче. Конечно, Зайнутдинова нужно было удалять.

      0
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      Рейтинг: +333

      НикКин 1 час назад

      Эск это сами одна большая ошибка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5881

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Ни хрена себе курнули )) сейчас не 15-й тур, и последние матчи играли с другими соперниками. Странно что Куликовскую битву не разобрали

      5
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      Рейтинг: +1308

      GreyDM > Красногорск_Фан 1 час назад

      по-ходу члены ЭСК 2 недели окончание 1-го круга обмывали)

      2
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      Рейтинг: +5428

      Enter2006 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Сием указом Вече повелевает наказать тиуна-свистуна, половины жалования забрать! Крестьянину обидою охмуренному, с барского плеча жаловать полуштоф водки! ))

      1
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      Рейтинг: +2754

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 36 минут назад

      Они не смогли опросить свидетелей со стороны Челубея.

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      Рейтинг: +2754

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 27 минут назад

      Есть анекдот.

      СССР. Идёт мужик с работы, видит объявление "Распродажа новых автомобилей: Волга 100 рублей, Жигули- 50, Москвич-25, УАЗ- 12, Запорожец- 3 рубля". Он домой влетает, давай повсюду деньги искать, кое как трёшку наскрёб, подбегает и видит новое объявление "Машины продаются только участникам Куликовской Битвы", рядом ещё одно "Извините, все машины проданы". Он влетает туда, орёт, мол как так? Да когда ж она была эта битва? А ему отвечают: "Когда была- сами не помним, но справку от Дмитрия Донского все покупатели принесли."

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