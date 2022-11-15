ЭСК признала ошибку судьи в пользу ЦСКА в дерби с «Локомотивом»

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку спорному эпизоду в матче 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (0:1).

Департамент судейства обратился в ЭСК с просьбой разобрать решение арбитра Артема Любимова в моменте с неудалением Бахтиера Зайнутдинова на 39-й минуте дерби.

«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Зайнутдинова.

В единоборстве за мяч Зайнутдинов делает неестественное движение рукой в направлении соперника и совершает интенсивный контакт с его лицом.

Большинство членов комиссии считает, что судья должен был вынести предупреждение игроку ЦСКА за безрассудное поведение и, соответственно, удалить его с поля за второе предупреждение в матче», – говорится в заключении ЭСК.

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