Ондуа – о вызове в сборную Камеруна на ЧМ-2022: «Это стало возможным только благодаря российской футбольной школе»

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа прокомментировал попадание в заявку сборной Камеруна на ЧМ-2022.

«Изначально мама не поверила этому. Она просто на меня смотрела и говорила: «Нет, это не правда. Еще раз послушай. Это точно моего сына вызвали?»

Потом друг сказал маме, что это на 100% меня вызвали и что ее сын поедет в Катар. После этих слов мама с моей сестрой начали очень эмоционально это праздновать. Казалось, что это невозможно, но мы это сделали. Как семья, мы все бились за это. Я не опускал руки и много трудился.

Меня уже поздравили некоторые игроки, с которыми я играл в РПЛ. Получил много голосовых сообщений. Мне очень‑очень приятно. Академия «Локомотива» — лучшая в России. То, где я сейчас нахожусь, стало возможным только благодаря российской футбольной школе, — сказал Ондуа.

Ондуа – воспитанник «Локомотива».

Он родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России.

На групповом этапе ЧМ-2022 камерунцы сыграют с Бразилией, Сербией и Швейцарией.

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