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    «Осуществить мечту всех португальцев». Роналду – о цели на ЧМ-2022

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о подготовке к грядущему чемпионату мира.

    «Полная и абсолютная сосредоточенность на работе в сборной.

    Мы сплотились для достижения единственной цели – осуществить мечту всех португальцев», – написал Роналду в соцсетях.

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.
    • Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.

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    Источник: твиттер Криштиану Роналду

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4103

      mutabor0992 2 часа назад

      Ага!Видим как ты концентрируешься...Походу еще и в сборной начнешь права качать.p.s.Хотя я лично за немцев.

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