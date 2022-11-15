«Осуществить мечту всех португальцев». Роналду – о цели на ЧМ-2022

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о подготовке к грядущему чемпионату мира.

«Полная и абсолютная сосредоточенность на работе в сборной.

Мы сплотились для достижения единственной цели – осуществить мечту всех португальцев», – написал Роналду в соцсетях.

ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.

Итоговый состав сборной можно посмотреть здесь.

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