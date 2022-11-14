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    Карпин: «Не хочу тренировать до 75 лет, как Семин»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о том, сколько продлится его карьера.

    «Да, я сказал, что бывают мысли бросить тренерство. Но всe зависит от того, какая будет интенсивность – только клуб, только сборная или всe вместе.

    Жене я говорю, что ещe года три – и я больше не смогу. Но, может, всe изменится и я снова захочу долго тренировать.

    Но точно не хочу тренировать до 75 лет, как Сeмин. Надеюсь, что такого не будет. В этом возрасте надо дома сидеть и внуков воспитывать», – сказал Карпин.

    • Тренеру в феврале исполнится 54 года.
    • Он возглавляет сборную с июля 2021-го.
    • Карпин продлил контракт с РФС до 1 августа 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.11.2022 23:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1387

      moskowcity-petrv 3 минуты назад

      Через 20лет будешь по другому воспринимать всё.твои умозаключения, легкомысленные.и упоминать Сёмина,не совсем хорошо.у него своё видение жизни и желания.говори за себя а других не касайся

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      Рейтинг: +4101

      mutabor0992 30 минут назад

      Валера!Валера!Найди себе кавалера!гы гы

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