Карпин: «Не хочу тренировать до 75 лет, как Семин»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о том, сколько продлится его карьера.

«Да, я сказал, что бывают мысли бросить тренерство. Но всe зависит от того, какая будет интенсивность – только клуб, только сборная или всe вместе.

Жене я говорю, что ещe года три – и я больше не смогу. Но, может, всe изменится и я снова захочу долго тренировать.

Но точно не хочу тренировать до 75 лет, как Сeмин. Надеюсь, что такого не будет. В этом возрасте надо дома сидеть и внуков воспитывать», – сказал Карпин.

Тренеру в феврале исполнится 54 года.

Он возглавляет сборную с июля 2021-го.

Карпин продлил контракт с РФС до 1 августа 2024 года.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно