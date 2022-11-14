Карпин: «Не хочу тренировать до 75 лет, как Семин»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о том, сколько продлится его карьера.
«Да, я сказал, что бывают мысли бросить тренерство. Но всe зависит от того, какая будет интенсивность – только клуб, только сборная или всe вместе.
Жене я говорю, что ещe года три – и я больше не смогу. Но, может, всe изменится и я снова захочу долго тренировать.
Но точно не хочу тренировать до 75 лет, как Сeмин. Надеюсь, что такого не будет. В этом возрасте надо дома сидеть и внуков воспитывать», – сказал Карпин.
- Тренеру в феврале исполнится 54 года.
- Он возглавляет сборную с июля 2021-го.
- Карпин продлил контракт с РФС до 1 августа 2024 года.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Чемпионат»