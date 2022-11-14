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    Карпин оценил перспективы Дзюбы заиграть в РПЛ

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об экс-форварде «Демирспора» Артеме Дзюбе.

    «Может ли Дзюба заиграть в клубах РПЛ? Спросите у клубов. Он может заиграть в РПЛ, почему нет? Полгода назад играл, ничего сильно не изменилось», — сказал Карпин.

    • 34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».
    • Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.
    • Игрок, скорее всего, продолжит карьеру в «Рубине».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7751

      nik55 3 часа назад

      сможет если играть в кегли

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