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    Андрей Мостовой: «Лучше играть официальные матчи в Азии, чем проводить товарищеские»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в азиатскую футбольную конфедерацию.

    — Как относишься к тому, что мы идем к Азии? Сейчас Таджикистан, до этого была Киргизия

    — Все зависит от ситуации. Лучше играть официальные матчи в Азии, чем просто так собираться на товарищеские матчи. Пока вся ситуация идет, я бы хотел, чтобы мы играли официально.

    — А клубы?

    — Тяжелый вопрос. Конечно, приятнее играть в Лиге чемпионов, лиге Европы. Но не могу ответить на этот вопрос.

    • 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
    • Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12033

      Алексей З 50 минут назад

      Что за дебилы.
      Вы идти можете только на ....
      АЗИЯ , Океания , Америка, Антарктида - ВСЁ ЭТО ФИФА.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +358

      Номэд 1 час назад

      Аахахах. Конский клитор не один раз уже спалился на том, что читает только заголовки. И ржёт. Ну не дебил ли?....

      3
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      Рейтинг: +9568

      САДЫЧОК 1 час назад

      Откуда они все ? Чем , они думают ?
      Азия , Антарктида и хрен знает ещё что - всё это ФИФА !

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      Рейтинг: +17776

      Cleaner 2 часа назад

      Мостовой, на каком месте твоя команда из медиалиги??? Ржу ни могу!..)))

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