Андрей Мостовой: «Лучше играть официальные матчи в Азии, чем проводить товарищеские»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в азиатскую футбольную конфедерацию.

— Как относишься к тому, что мы идем к Азии? Сейчас Таджикистан, до этого была Киргизия

— Все зависит от ситуации. Лучше играть официальные матчи в Азии, чем просто так собираться на товарищеские матчи. Пока вся ситуация идет, я бы хотел, чтобы мы играли официально.

— А клубы?

— Тяжелый вопрос. Конечно, приятнее играть в Лиге чемпионов, лиге Европы. Но не могу ответить на этот вопрос.

17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.

Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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