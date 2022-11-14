Андрей Мостовой: «Лучше играть официальные матчи в Азии, чем проводить товарищеские»

Что за дебилы.
Вы идти можете только на ....
АЗИЯ , Океания , Америка, Антарктида - ВСЁ ЭТО ФИФА.
Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в азиатскую футбольную конфедерацию.
— Как относишься к тому, что мы идем к Азии? Сейчас Таджикистан, до этого была Киргизия
— Все зависит от ситуации. Лучше играть официальные матчи в Азии, чем просто так собираться на товарищеские матчи. Пока вся ситуация идет, я бы хотел, чтобы мы играли официально.
— А клубы?
— Тяжелый вопрос. Конечно, приятнее играть в Лиге чемпионов, лиге Европы. Но не могу ответить на этот вопрос.
- 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
- Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно