Карпин – о выходе России из УЕФА: «Неизвестно, сколько ждать возвращения в Европу. Поэтому давайте в Азию»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в азиатскую футбольную конфедерацию.

«План сборной – отбор на чемпионат мира через Азию? Мы не говорили об этом с Дюковым. Мы играем в Азии, потому что они с нами играют.

Согласился бы на переход в Азию? А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию», – сказал Карпин.

17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.

Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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