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    Карпин – о выходе России из УЕФА: «Неизвестно, сколько ждать возвращения в Европу. Поэтому давайте в Азию»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в азиатскую футбольную конфедерацию.

    «План сборной – отбор на чемпионат мира через Азию? Мы не говорили об этом с Дюковым. Мы играем в Азии, потому что они с нами играют.

    Согласился бы на переход в Азию? А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию», – сказал Карпин.

    • 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
    • Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +533

      borusse 1 час назад

      с талибами играйте ,они ближе вам по идеологии и развитию))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +391

      Аден > borusse 1 час назад

      так лучше с талибами, чем с пи да рамигейропейцами.

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +533

      borusse > Аден 1 час назад

      если твёрдо решил оставаться до.лбо *епом, то конечно лучше

      0
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      Рейтинг: +14

      rumit89 1 час назад

      Интересно ,а никого не смущает, что азиатская конфедерация футбола тоже относится к ФИФА как и УЕФА , так что как именно гипотетический переход в Азию поможет нашей сборной попасть на чемпионат мира который проводится под эгидой ФИФА совершенно не понятно.А ФИФА тоже отстранили нашу сборную точно так же как и УЕФА.

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      Рейтинг: +17776

      Cleaner 2 часа назад

      Нудно УВАЖАТЬ себя, а не скакать по Африкам-Азиям. Эх, Валера...(((

      0
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      Рейтинг: +11203

      alex1951 2 часа назад

      Сказал,как отрезал....
      Но,зная Карпушу ,еще по Эстонии,
      Потом,когда в 2010 году в Москве стояло дымище...он приехал с командой в Таллин..тогда уже поняли ,что на нем ,где сядешь ,там и слезешь...
      Так,что его ,,идея,, про Азию - не более,чем ирония...он такой)))

      1
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      Рейтинг: +867

      Эном айс > alex1951 1 час назад

      Что ты всё время Валеру к Эстонии присобачиваешь.. Из него такой-же наривтянин ,как и виговец.., впрочем и как москвич, и как ростовчанин..
      да и воронежцем он тоже побывал. Армавирянин ещё)
      Карпин-человек мира. И похрен ему на всё, кроме себя и семьи.
      Ты бы лучше друга zigbert"а поздравил с долгожданным первым местом.)

      3
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      Рейтинг: +11203

      alex1951 > Эном айс 1 час назад

      Чтьто пьешь,чем закусываешь?
      Поведуй....тогда ми поставим табэ диагноз,сладкий ты наш)))

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      Рейтинг: +11203

      alex1951 > Эном айс 1 час назад

      За Zigbert-a ,сие дело внутреннее и тебя не касаемо.....и ) улыбочка тут ни к чему...пора взрослеть..

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      Рейтинг: +867

      Эном айс > alex1951 46 минут назад

      Насчёт сладкого..Ты подкатываешь что-ли?)
      Никогда не нравились мужики, хоть и "западные". Тем более старые, лысые и пузатые. Тем более с запахом сивухи, а не Hugo Boss.
      А, ещё и тупые.

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      Рейтинг: +16417

      Fusballer 2 часа назад

      Лучше в Океанию - там вообще равных не будет))

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      Рейтинг: +396

      Baggio1986 > Fusballer 1 час назад

      Не удивлюсь, если Новая Зеландия нас вынесет там)))

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      Рейтинг: +16417

      Fusballer > Baggio1986 47 минут назад

      Поэтому нужно обязательно Малкома с Клаудиньо подписать!

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