Карпин рассказал, чем его удивил «Ростов» в первой части сезона

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин похвалил свою команду за выполнение требований в ходе матчей.

– Чем вас удивил «Ростов» в этой части сезона?

– Меня не удивило, а порадовало, что команда пытается придерживаться плана, даже несмотря на то, как складывается игра.

План выполняется лучше или хуже – это уже другой вопрос. Но игроки пытаются делать то, что мы тренируем.

Иногда это не получается по разным причинам. Но видно, что футболисты пытаются это делать.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

Команда набрала 35 очков в 17 турах.

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