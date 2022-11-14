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    Карпин рассказал, чем его удивил «Ростов» в первой части сезона

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин похвалил свою команду за выполнение требований в ходе матчей.

    – Чем вас удивил «Ростов» в этой части сезона?

    – Меня не удивило, а порадовало, что команда пытается придерживаться плана, даже несмотря на то, как складывается игра.

    План выполняется лучше или хуже – это уже другой вопрос. Но игроки пытаются делать то, что мы тренируем.

    Иногда это не получается по разным причинам. Но видно, что футболисты пытаются это делать.

    • «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 35 очков в 17 турах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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