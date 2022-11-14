Личка: «Мне было бы стыдно играть в команде, играющей от обороны»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своих принципах работы.

– Желание играть в атаку у вас было всегда?

– Да, даже во время игровой карьеры. Возможно, это влияние отца – он так же смотрел на футбол.

К счастью, я не работал с тренерами, которые строили игру от обороны – мне было бы стыдно играть в такой команде.

Да, соперник может быть лучше, мы можем бегать весь матч на своей половине поля, но – из-за давления соперника, а не потому, что нам так хочется.

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ.

Команда набрала 25 очков в 17 турах чемпионата, разница забитых и пропущенных голов – 33:37.

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