«Как Карпин высказывается, так и есть». Спортивный директор «Ростова» – о судействе

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поддержал слова главного тренера Валерия Карпина про работу арбитров в РПЛ.

– На Комличенко очень много пенальти не ставят, как относитесь к этой ситуации?

– Никак не отношусь, как Карпин высказывается, так и есть.

– Считаете, что у судей есть установка, чтобы не ставить фолы?

– Не буду комментировать это.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

Команда набрала 35 очков в 17 турах.

Ростовчане пробили 11 пенальти в текущем чемпионате.

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