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    «Как Карпин высказывается, так и есть». Спортивный директор «Ростова» – о судействе

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поддержал слова главного тренера Валерия Карпина про работу арбитров в РПЛ.

    – На Комличенко очень много пенальти не ставят, как относитесь к этой ситуации?

    – Никак не отношусь, как Карпин высказывается, так и есть.

    – Считаете, что у судей есть установка, чтобы не ставить фолы?

    – Не буду комментировать это.

    • «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 35 очков в 17 турах.
    • Ростовчане пробили 11 пенальти в текущем чемпионате.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2022 10:40
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