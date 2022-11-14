«Как Карпин высказывается, так и есть». Спортивный директор «Ростова» – о судействе

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поддержал слова главного тренера Валерия Карпина про работу арбитров в РПЛ.
– На Комличенко очень много пенальти не ставят, как относитесь к этой ситуации?
– Никак не отношусь, как Карпин высказывается, так и есть.
– Считаете, что у судей есть установка, чтобы не ставить фолы?
– Не буду комментировать это.
- «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 35 очков в 17 турах.
- Ростовчане пробили 11 пенальти в текущем чемпионате.
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Источник: «Спорт-Экспресс»