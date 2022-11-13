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    Карпин назвал цели «Ростова» на вторую часть сезона

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о задачах команды на вторую часть сезона.

    «Цели «Ростова»? Зависит от перерыва, какой командой мы зайдем в весну. Тогда будем ставить задачи. Если усилимся и сохраним костяк, станем бороться за то, чтобы оказаться как можно выше.

    За эту часть сезона набрали необходимое количество очков, чтобы не попасть в стыки. Мы проделали хорошую работу»», – сказал Карпин.

    • «Ростов» ушел на зимнюю паузу РПЛ на третьем месте.
    • Команда набрала 35 очков после 17 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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