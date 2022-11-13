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    «Месси и Роналду промахивались с пенальти больше». Йоканович – о Фомине

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал незабитый пенальти Даниила Фомина в матче с ЦСКА (2:1). Россиянин до этого реализовал 17 попыток в чемпионате подряд.

    «Я не думаю, что промах Фомина с пенальти негативно на нем скажется. Я знаю не так много игроков, которые забили бы 17 пенальти подряд! Полагаю, что Месси и Роналду промахивались с 11 метров больше, чем Даня. Каждый игрок, подходящий к точке пенальти, испытывает ответственность», – сказал Йоканович.

    • Фомин впервые не забил пенальти в РПЛ.
    • До этого он промахнулся в финале Кубка России против «Спартака» (1:2).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23498

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      "Джентльмен года" поступил по-джентльменски, не стал расстраивать старину Акинфеева.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +53

      Pawel12 56 минут назад

      Ладно! Успокоил

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