Баринов: «Желаю фанатам «Локомотива» терпения. Вместе все преодолеем»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов обратился к фанатам.

— Что можешь сказать болельщикам?

— В первую очередь, хочу пожелать терпения, потому что сейчас тяжeлое время, тяжeлая ситуация. Много негатива — как и в сторону футболистов, так и вообще вокруг клуба, неприятные истории происходят. Хотелось бы, чтобы болельщики были вместе с нами. Вместе мы преодолеем все сложности, все трудности. Но самое главное — это терпение. Сейчас на трибунах нет такой активной поддержки болельщиков, как раньше, это тоже тяжело. Приходишь на стадион и думаешь — когда же они там уже появятся, а их всe нет и нет. На матче Кубка говорили, что будут. Очень ждeм.

«Локомотив» сегодня может опуститься в зону вылета РПЛ.

В сезоне РПЛ у команды 3 победы в 17 матчах.

В группе Кубка России «Локомотив» идет 2-м.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно