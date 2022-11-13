Баринов: «Желаю фанатам «Локомотива» терпения. Вместе все преодолеем»

Вместе с кем? С удурками из руководства? С бариновым который еще весной говорил что уйдет если будут предложения ? У кого из них клуб в сердце что еще болельщиков есть право упрекать. Доверия хотите - идите и завоевывайте. Кровью, потом. А еще Галактионова Иуду забыл. Он мне сейчас такой же товарищ как тамбовский волк. Только результаты и наличие командной игры могут изменить мнение
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов обратился к фанатам.
— Что можешь сказать болельщикам?
— В первую очередь, хочу пожелать терпения, потому что сейчас тяжeлое время, тяжeлая ситуация. Много негатива — как и в сторону футболистов, так и вообще вокруг клуба, неприятные истории происходят. Хотелось бы, чтобы болельщики были вместе с нами. Вместе мы преодолеем все сложности, все трудности. Но самое главное — это терпение. Сейчас на трибунах нет такой активной поддержки болельщиков, как раньше, это тоже тяжело. Приходишь на стадион и думаешь — когда же они там уже появятся, а их всe нет и нет. На матче Кубка говорили, что будут. Очень ждeм.
- «Локомотив» сегодня может опуститься в зону вылета РПЛ.
- В сезоне РПЛ у команды 3 победы в 17 матчах.
- В группе Кубка России «Локомотив» идет 2-м.
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