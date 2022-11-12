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    «Топ-тренер». Врач сборной России Вартапетов – о Карпине

    Михаил Вартапетов, бывший врач «Спартака», считает экс-тренера команды Валерия Карпина топ-специалистом.

    «По‑человечески Карпин никак не изменился после работы в «Спартаке». Если говорить про Карпина‑тренера, думаю, он стал лучше. Превратился в топ‑тренера. Даже по результатам, которые он показывает с «Ростовом» сейчас, это видно», – сказал Вартапетов.

    • Сейчас Карпин и Вартапетов вместе работают в сборной России.
    • Карпин тренирует с 2009 года, но не взял ни одного трофея.
    • Тренер в сборной России с лета 2021 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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